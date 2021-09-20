الموت يغيب الممثل إيهاب خورشيد بعد رحيل والدته الشهيرة اعتماد

غيّب الموت مساء الأحد، الفنان إيهاب خورشيد، والد الفنان عمر خورشيد، بعد فترة وجيزة من صراعه مع المرض.

وتوفي الفنان المصري بعد شهرين من وفاة والدته الفنانة والمنتجة السينمائية الشهيرة اعتماد خورشيد.وأكدت الفنانة علا رامي خبر وفاة زوجها السابق ووالد ابنها الفنان الشاب عمر خورشيد.

الفنان الراحل اشتهر خلال فترة الثمانينات بعدما شارك في عدّة أعمال، منها أفلام “أولاد الملجأ”، و”صاحب الإدارة بواب العمارة” و”عودة الهارب”، وهو نجل أحمد خورشيد أحد مشاهير التصوير السينمائي، وشقيق عازف الجيتار الراحل عمر خورشيد.

تزوج إيهاب خورشيد من الفنانة علا شقيقة الفنانة سحر رامي، وأنجب منها ابنهما الوحيد الفنان الشاب عمر خورشيد، ثم تزوَّج من الفنانة نغم فتوكي، ابنة اخ الفنانة والمطربة الراحلة وردة الجزائرية.

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