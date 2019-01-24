الموت يغيّب “أبو السينما اللبنانية”

توفي المخرج السينمائي اللبناني جورج نصر المعروف “بأبو السينما اللبنانية”، أمس الأربعاء، عن عمر ناهز 92 عاما” بعد صراع مع المرض.

وقال وزير الثقافة اللبناني غطاس الخوري، إنه برحيل جورج نصر”أبو السينما اللبنانية”، يفقد الفن السابع أحد أهم رواد السينما اللبنانية.

ويعد نصر أول من وضع لبنان على خريطة الفن السابع دوليا من خلال مشاركة فيلمه “إلى أين” في مهرجان كان الدولي عام1957.

ودرس نصر الإخراج السينمائي بأمريكا وتدرب بين أستوديوهات هوليوود والأستوديوهات الفرنسية، ثم عاد إلى لبنان لتحقيق حلمه بتأسيس سينما لبنانية.

و قدم نصر للسينما العديد من الأفلام السينمائية والوثائقية ثم إنصرف لتدريس الإخراج .