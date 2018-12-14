الموت يغيّب الفنان المصري حسن كامي

توفي الفنان المصري، حسن كامي في منزله، فجر اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 82 عاما، وستشيع الجنازة عقب صلاة الجمعة من مسجد السيدة نفيسة.

حسن كامي إسمه بالكامل حسن كامى محمد على، ممثل ومطرب ولد في 2 نوفمبر 1936 درس بمدارس الجيزويت.

وحصل الراحل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة، ودراسات أوبرا وموسيقى عالية بمعهد الكونسرفتوار، أكاديمية الفنون.

كذلك عمل كامى فى عدد من الأفلام الشهيرة بصحبة نجوم السينما المصريين، من بينها أفلام “سمع هس” من إخراج شريف عرفة، ومؤخرا فى فيلم “قدرات غير عادية” من إخراج داوود عبد السيد.

وشكل خبر وفاة الفنان حسن كامي في صدمة البعض، حيث أنه رحل في صمت دون أن يتم الإعلان مسبقا عن معاناته مع أي مرض، الأمر الذي جعل خبر رحيله مفاجئا.