الموت يفجع بطلة مسلسل “بنات الشمس”

سيطرت حالة من الحزن الشديد على الممثلة التركية هاندا ارتشيل، بطلة مسلسل “بنات الشمس”، بعد وفاة والدتها.

وأكّدت صحيفة “حرييت” التركية، خبر وفاة والدة الممثلة التركية، والتي خاضت رحلة علاج مؤلمة، رافقتها فيها هاندا في كافة مراحلها.

وكانت والدة هاندا، قد تعرّضت لانتكاسة جديدة مطلع العام الجديد، عندما كانت إبنتها في موقع التصوير.

ما دفع بالطبيب المعالج إلى الاتصال بهاندا، كي تكون إلى جانب والدتها.

وعلى الفور، قامت هاندا بإيقاف التصوير، وذهبت إلى المستشفى كي تساند والدتها.

وحضر الجنازة عدد كبير من النجوم الأتراك، وحاولوا دعم هاندا قدر المستطاع، خاصة وأنها فقدت الوعي أكثر من مرة أثناء الجنازة.