الموت يفجع كادير الجابوني في والده
نعى النجم الجزائري، عبد القادر هيباوي، والمعروف بـ”كادير الجابوني“، والده، على صفحته بفايسبوك اليوم السبت.
وكتب الفنان: “اللهم أرحم والدي، اللهم إجعل المسك ترابه والحرير فراشه وإجعل قبره روضة من رياض الجنة واغفر له وارحمه برحمتك يا أرحم الراحمين”.
وقدم العديد من زملاء الفنان وجمهوره، تعازيهم الخالصة إلى كادير، طالبين من المولى عز وجل إن يلهمه وعائلته الصبر.
https://web.facebook.com/photo?fbid=307207424105444&set=a.296951535131033
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