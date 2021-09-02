الموت يفجع مكسيم خليل في والدته

فجع الموت، ليلة أمس الاربعاء، أسرة الممثل السوري مكسيم خليل، حيث توفيت والدته مصممة المكياج ستيلا خليل، في العاصمة السورية دمشق.

وستيلا خليل هي مصممة مكياج شهيرة في الدراما السورية وأستاذة تصميم المكياج في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق سابقاً.

وأثار الفنان مكسيم خليل، جدلا كبيرا قبل فترة، بعدما تم نشر خبر إقامة والدته في دار للعجزة في سورية، بينما يقيم هو وزوجته الفنانة سوسن أرشيد وأولادهما في فرنسا.

وبعدها بفترة نشر مكسيم صورة تجمعه بوالدته في بيروت وعلّق عليها حينها: ” صباح الخير.. منتمالكم أنا والماما أسبوع وأيام مليانة حب وأمل وفرحة.. الله يحفظ امهاتكن جميعاً”.

وكان الفنان مكسيم خليل قد أهدى تكريمه في مهرجان ضيافة 2020 لوالدته معتبراً أنها تستحق التكريم عن مسيرة دامت حوالي 35 عاماً في تصميم المكياج.

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