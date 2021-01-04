الموت يُغيب عملاق الفن العربي الموسيقار إلياس الرحباني

توفي الموسيقار اللبناني الشهير إلياس الرحباني، اليوم الإثنين، عن عمر ناهز الـ83 عاماً، بعد صراع مع فيروس كورونا.

وحسب موقع “الفن”، فقد توفي الموسيقار، بعد إصابته بفيروس كورونا منذ أسبوع.

والياس الرحباني موسيقي وملحن وموزع، وكاتب أغاني، وقائد أوركسترا.

ولحن الراحل، أكثر من 2500 أغنية ومعزوفة، 2000 منها عربية.

بالإضافة إلى تلحين 1000 موسيقى تصويرية لـ25 فيلما منها أفلام مصرية، وأيضا لمسلسلات، ومعزوفات كلاسيكية على البيانو.

وولد الرحباني، في مدينة إنطلياس في جبل لبنان، وهو متزوج وله ولدان معروفان في مجال الفن في لبنان والعالم العربي.

هذا ولحن الياس الرحباني وكتب مجموعة من الأغاني لعدد كبير من الفنانين المخضرمين اللبنانيين، أبرزهم فيروز، وصباح، ووديع الصافي، وملحم بركات، وماجدة الرومي.