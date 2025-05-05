الموثقون ملتزمون بقرار الامتناع عن تحرير عقود وكالات السيارات الجديدة

أكد رئيس الغرفة الوطنية للموثقين “بوقفة رمضان”، على أن الموثقين ملتزمون بعدم تحرير وابرام الوكالات الخاصة بالسيارات الجديدة بشكل وقتي وتحفظي.

وذلك تطبيقا للتعليمة الوزارية التي تلقتها الغرفة من وزارة العدل والرامية للتصدي ومجابهة ظاهرة المضاربة غير المشروعة في السيارات الجديدة.

وجاء هذا التصريح، على هامش اليوم الدراسي الموسوم تحت عنوان “دور الموثق في تطبيق أحكام قانون مكافحة تبييض الاموال، تمويل الإرهاب، وانتشار أسلحة الدمار الشامل”.