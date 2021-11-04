الموجة الرابعة من الوباء.. هذا ما قاله وزير الصحة

صرح وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الخميس، عن تحضير خطة محكمة. لمواجهة الموجة الرابعة من الوباء في حال عودة ارتفاع الإصابات مثل باقي دول العالم.

وقال وزير الصحة خلال إشرافه على فعاليات اليوم الدراسي الخاص بتقييم الوضعية الوبائية. إن بلادنا عرفت 3 موجات لوباء كوفيد-19 كانت أقساها الموجة الثالثة.

واستطاع القطاع الصحي أن يسيطر عليها بصورة لا نظير لها، بفضل تظافر جهود كل مستخدمي الصحة.

وتحدث الوزير عن حاجة القطاع الماسة إلى الأكسجين خلال الموجة الثالثة التي عرفتها الجزائر، والتي فاقت كل التوقعات.

وأورد بن بوزيد أن مختلف دول العالم تعرف في الفترة الحالية الموجة الرابعة من الوباء. ولهذا قامت الوزارة الوصية بتحضير خطة لمواجهتها في حال عودة ارتفاع الإصابات.

قال البروفسور بقاط بركاني، رئيس عمادة الأطباء الجزائريين، في تصريح خص به “النهار اونلاين”. إن إصابات كوفيد-19 لن تنزل إلى الصفر في الوقت الحالي.

وأفاد بقاط بركاني “نسجل استقرارا في الإصابات بالوقت الحالي لكن هذا لا يعني أننا تخلصنا من الوباء. رصد الموجة الرابعة يتم بين نوفمبر وجانفي وهي مرحلة انتعاش الإصابة بالأنفلونزا الموسمية”.

وتابع المتحدث “التمييز بين الإصابة بالأنفلونزا والإصابة بالكوفيد صعب لأن الأنفلونزا تشل أيضا الجهاز التنفسي.”.

وعن الإقبال على التلقيح قال البروفسور بقاط بركاني “سجلنا تراجعا كبيرا في الإقبال على التطعيم. بسبب قلة الحملات التحسيسية والاستهانة بخطورة الوباء. وتأخر التلقيح من شأنه المساهمة في انتشار رقعة المرض.

وأضاف “العديد الجزائريين، يعتقدون أنه تم القضاء على الوباء، ويظهر ذلك جليا مع تسجيل فيه درجات كبيرة من التراخي، وعدم الالتزام بالتباعد”.

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