الموجة الرابعة من كورونا تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة

حذر مدير عام الرعاية الصحية الأولية في وزارة الصحة الفلسطينية الدكتور كمال الشخرة، من الموجة الرابعة لفيروس كورونا، قائلا أنها تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة، خاصة وأن الطفرة الحالية سريعة الإنتشار.

وأورد ذات المسؤول: “إصابات كورونا تواصل الارتفاع في فلسطين في مؤشر خطير للحالة الوبائية، وخاصة أن هناك 193 حالة خطيرة منهم 79 حالة في العناية المكثفة”.

مضيفا إن “نسبة الإصابات في قطاع غزة كبير جدا حيث بلغت النسبة 30% من مجمل ما يتم فحصه في حين بلغت نسبة الإصابات في الضفة المحتلة 15.7 % رغم إعطاء اللقاحات”.

وأكد المدير العام للرعاية الصحية، أن الموجة الرابعة تضرب الأراضي الفلسطينية بقوة مطالبا المواطنين بالالتزام حتى لا تكون هناك اجراءات مشددة خلال الأيام القادمة.

وفي ذات السياق، كشف مدير مستشفى غزة الأوروبي، يوسف العقاد، أن “الموجة الجديدة من الجائحة استهدفت جميع الفئات العمرية على عكس الموجة الأولى والثانية التي استهدفت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة”.

مشيرا إلى أن “الجزء الأكبر من الحالات المصابة بالوباء وبحاجة لدخول المشفى ورعاية طبية غير مطعمين باللقاح”.

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