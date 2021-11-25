الموجة الرابعة نسبة خطورتها وموعد ذروتها.. هذا ما كشفه الدكتور ملهاق

كشف الخبير في علم الفيروسات الدكتور محمد ملهاق، في تصريح خص به النهار أونلاين. أن الجزائر تعيش في بداية الموجة الرابعة من الوباء، بعد عودة تصاعد الاصابات خلال الأسابيع الأخيرة.

وأورد الدكتور ملهاق أن عدة مؤشرات توحي بالموجة الرابعة أولها عالمية فالفيروس عاد بقوة في عدة دول.

وأفاد الدكتور ملهاق أن التراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية، وكذا العزوف عن التطعيم. حيث قال في هذا السياق “منذ انخفاض الاصابات شهر سبتمبر الماضي، سجلنا تراخيا في تطبيق الإجراءات الوقائية. رغم أن الوباء لا يزال بيننا”.

وأضاف المتحدث “العديد من المواطنين استغنوا عن ارتداء القناع الواقي والتباعد الاجتماعي، وكأننا تخلصنا من الوباء”.

وذكر الدكتور ملهاق أن الأرقام التي تقدمها وزارة الصحة هي تلك المتعلقة بتحاليل pcr ما يعني أنها أكثر بكثير. إذا ما أضفنا التحاليل البيولوجية والسكانير الايجابية.

أما عن موعد ذروة الموجة الرابعة، كشف الدكتور ملهاق أنه في حال استمرار تصاعد الإصابات. ستكون متزامنة مع موعد الأنفلونزا الموسمية بين شهري ديسمبر وجانفي.

وحذر في السياق من الاختلاط بالأشخاص الذين يكونون قد أصيبوا بالعدوى وهم يظنونها أنفلونزا موسمية. مشيرا أنه من الأفضل زيارة الطبيب المختص للكشف والتأكد.

وتابع ذات الخبير أن تاريخ وصول الموجة الرابعة يحددها حالات التراخي، فكلما التزمنا أكثر ابتعدت أكثر والعكس.

أعلنت وزارة الصحة امس الأربعاء، عن تسجيل 180 إصابة جديدة بفيروس كورونا و5 وفيات خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وحسب لجنة متابعة تفشي فيروس كورونا بالبلاد، فقد إرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في الجزائر إلى 210900 إصابة.

كما ارتفع ضحايا الفيروس بالبلاد إلى 6036، بعد تسجيل 5 وفيات خلال 24 ساعة الأخيرة.

هذا وتماثل 113 مريضا للشفاء خلال نفس الفترة ليرتفع إجمالي من تماثلوا للشفاء إلى 143645.

ودعت الوزارة المواطنين، إلى اليقظة واحترام قواعد النظافة والمسافة الجسدية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي، والارتداء الإلزامي للقناع.

كما دعت الوزارة، للحفاظ على صحة الكبار في السن، بتجنب نقل العدوى إليهم، خاصة أولئك الذين لديهم مرض مزمن.