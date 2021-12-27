الموجة الرابعة وارتفاع الإصابات.. تعليمات صارمة من بن بوزيد لمدراء الصحة

اجتمع وزير الصحة، عبد الرحمان بن بوزيد، اليوم الاثنين، عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد بمدراء الصحة للولايات. في إطار سلسلة اللقاءات التقييمية حول الوضعية الوبائية التي تعيشها الجزائر بسبب الموجة الرابعة من فيروس كوفيد-19.

وحضر الاجتماع إطارات من الإدارة المركزية للوقوف على مدى تطبيق توجيهات التي أسديت لهم خلال لقاءاته الماضية.

خلال هذا اللقاء، استمع الوزير إلى الشروحات المقدمة من قبل مدراء الصحة لعدد من الولايات. التي تسجل منحى تصاعدي في عدد الإصابات بالفيروس. حول الإجراءات المتخذة لمواجهة الموجة الرابعة من فيروس كورونا. خاصة ما تعلق منها بعدد الأسرة، مخزون الأكسجين وكذا مخزون الأدوية من مضادات التخثر( les anticoagulant).

وجدد الوزير التأكيد على ضرورة عدم تكرار الأخطاء والنقائص التي سجلها القطاع خلال الموجة الثالثة للفيروس. مشددا على أهمية التكفل بالمصابين بهذا الفيروس في المستشفيات في ظل توفر كافة الإمكانيات البشرية والمادية اللازمة لمواجهة هذا الوباء.

كما جدد رفضه المطلق لرفض بعض المؤسسات الإستشفائية استقبال المرضى أو تحويلهم لمستشفيات أخرى بحجة عدم توفر الأسرة الكافية.

وقال إنه يتوجب على هؤلاء المدراء في حال تسجيل حالات إستثنائية إجراء اتصالات لضمان سرير للمريض في مستشفى آخر. مع التكفل بنقله في سيارة إسعاف.

كما شدد الوزير على ضرورة ضمان سير عمل بعض المصالح الطبية ذات الأهمية الكبرى. على غرار أمراض النساء والتوليد، الإنعاش، الجراحة العامة، الاستعجالات وطب الأطفال.

وخلال حديثه مع مدراء الصحة، دعا الوزير إلى ضرورة العمل على استرجاع ثقة المواطن. من خلال جعل مختلف المؤسسات الصحية في خدمة المواطن لا غير. خاصة في ظل الإمكانيات المادية والبشرية التي تتوفر عليها أغلب المؤسسات.

ولم يفوت الوزير فرصة هذا اللقاء للتأكيد مجددا على أن عملية التلقيح تبقى الحل الوحيد لمجابهة فيروس كوفيد-19. داعيا مدراء الصحة إلى التفكير في سبل جديدة لإقناع المواطنين بضرورة التلقيح.