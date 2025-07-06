المودة والرحمة.. صمام الأمان للبيوت التي تبحث عن الاستقرار

يقول المولى تعالى في كتابه الكريم: ” وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً” كلمتان فيها فيض من المعاني الراقية لهذا العلاقة المقدسة، العلاقة الزوجية، أو الميثاق الغليظ الذي يجمع بين روحين وتركيبتين تتشاركان الفرح والحزن، ليرسمان خط الاستمرار على معبر الحياة المحفوف بالأشواك، فيا ترى كيف يكون الثبات..؟.

أجل الثبات بإذن الله وإتباع نهيه، بإظهار المودة التي تعتبر الحضن الذي يرعى الحب بتقديم الاهتمام والاحترام. حتى تتقوى وشائج المودة بينهما، لتأتي بعدها الرحمة التي تنبع من قلوب مغمورة بالإنسانية تحن وترأف. وتمحوا الشقاء كما يمحو لسان الصبح مدام الظلام.

إذن المودة والرحمة بين الأزواج هما أساس الحياة الزوجية السعيدة والمستقرة، وهما جوهر العلاقة الزوجية التي أمر الله بها. المودة تعني الحب والميل القلبي. بينما الرحمة تعني التراحم والتعاطف والتجاوز عن أخطاء الآخر وترقيعها. فلماذا المودة والرحمة مهمة في الحياة الزوجية:

تحقيق السعادة وبناء أسرة قوية:

المودة والرحمة تخلقان جواً من الألفة والمحبة بين الزوجين، مما يساهم في تحقيق السعادة والاستقرار في الحياة الزوجية. وهذه الألفة تمتد إلى الأولاد. فينعكس عليهم بالإيجاب حيث ينشئون في بيئة أسرية سليمة، وبالتالي تكون لهم شخصية سوية.

تحمل مصاعب الحياة:

بالحب الذي يغلف القوب والتراحم الذي يزع الطمأنينة في النفوس، يستطيع الزوجان تجاوز الصعاب. والمشاكل التي قد تواجههما في الحياة. فالشريك الذي يشعر بالحب والرحمة من الطرف الآخر يكون أكثر قدرة على مواجهة التحديات.

الاستقرار النفسي:

يشعر الزوجان بالراحة النفسية والاطمئنان عندما يعيشان في جو من المودة والرحمة. مما ينعكس إيجاباً على صحتهما النفسية والعقلية.

وختاماً نقول:

المودة والرحمة هما أساس الحياة الزوجية السعيدة، وهما كنز ثمين يجب على كل زوجين أن يسعيا لتحقيقه في حياتهما الزوجية. فمن خلال المودة والرحمة. يمكن للزوجين بناء علاقة قوية ومتينة، وأسرة سعيدة ومستقرة، وحياة زوجية مليئة بالحب والسكينة.