الموزعات الآلية..النظافة والإطعام: تعليمات صارمة من الوزير والي العاصمة

ترأس الوزير والي ولاية الجزائر، محمد عبد النور رابحي، اجتماعا للمجلس التنفيذي لولاية الجزائر، ضمن جدول أعماله جملة من النقاط الهامة.

واستهل اجتماع الوزير بمتابعة سير مختلف العمليات الرمضانية. على غرار خدمات الأسواق الجوارية ووضعية مطاعم إفطار الصائمين. حيث تم إحصاء 330 مطعما عبر كامل تراب الولاية بمعدل يفوق 100 ألف وجبة تقدم يوميا. إضافة إلى سير مخطط النظافة وجمع النفايات المنزلية، تموين السوق بالمواد الأساسية. والتي تعرف استقرارا منذ بداية الشهر الفضيل.

كما تم التطرق إلى عمليات الختان وبرنامج تنشيط مدينة الجزائر، وكذا التحضير لإحياء اليوم الوطني لذوي الاحتياجات الخاصة.

وأعطى الوزير جملة من التوجيهات خصوصا ما تعلق بعملية تنظيف المحيط وجمع النفايات المنزلية. من خلال اتخاذ الإجراءات المستعجلة لتفادي نقص الوسائل المادية في حالة وجود الأعطاب.

كما أكد على ضرورة التهيئة الدورية للمحيط خاصة بالمساجد والأسواق الجوارية. مع تهيئة المقابر وضمان جاهزيتها لاستقبال الزوار خلال عيد الفطر المبارك. إضافة إلى معالجة النقائص المتعلقة بخدمات البريد والموزعات الآلية.

كما تضمن جدول أعمال الاجتماع متابعة التحضيرات الخاصة بموسم الاصطياف لسنة 2026. حيث تم تقديم عرض شامل حول عدد الشواطئ والمرافق الضرورية كالفنادق، مراكز الإيواء والفضاءات الغابية والترفيهية. كما تم التطرق إلى المشاريع المسجلة في إطار التحضيرات. أين تم تسجيل عمليات لتهيئة الشواطئ من خلال إنجاز خزانات ومحطات ضخ المياه. تهيئة وتوسعة الطرق المؤدية إلى الشواطئ وإنجاز مواقف للسيارات.