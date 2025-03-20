الموز بـ 250 ديناراً فقط في الأسواق والفضاءات التجارية

شرعت مديريات التجارة على مستوى الولايات في اعلام التجار لاقتناء مادة الموز ، وبيعها مستوى الفضاءات التجارية الكبرى. بحيث يكون سعر الشراء 220 دينار على ان لا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 250دينار.

وقد وجهت مديرية التجارة لولاية سطيف اعلانا لكافة أصحاب الفضاءات التجارية الكبرى ( سوبيرات ، متجر كبير ، متجر ضخم ). الناشطين عبر إقليم ولاية سطيف والراغبين في اقتناء مادة الموز القرب إلى مصالح مديرية التجارة المتواجدة بحي القاهرة سطيف.

وأكدت من خلال البيان ان سعر الشراء سيكون 220 دج / كلغ على أن لا يتجاوز سعر البيع للمستهلك 250 دج / كلغ.