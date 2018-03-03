“الموسطاش” يعرض ثقافة “البوب آرت” بالعاصمة

تم أمس الجمعة بالجزائر العاصمة تقديم معرض حول ثقافة البوب آرت في الجزائر من توقيع الفنان “الموستاش”.

وتتطرق اللوحات المقدمة في المعرض الذي نظم بفضاء الفن المعاصر “إيسباكو” إلى الفن الشعبي “بوب آرت” المتأثر بالموسيقى والتلفزة والرياضة.

في ديكور يجسد مشهدا لمقهى حيث يمكن للزائر أن يشاهد في هذا الوسط الشعبي أعمال الفنان المستوحاة من فيلم “كارنفال في دشرى”.

ويهدف الفنان من خلال هذا المعرض إلى إبراز عالم البوب آرت الجزائري من خلال إضفاء بعدا شعبيا جزائريا على شخصيات عالمية.

على غرار الباشينو وشي غيفارة والحاج محمد العنقى وعمار الزاهي و غيرهم.

الفنان هيشام قاوة المعروف بـ”الموستاش” معروف بأعماله الفنية التي سبق وأن عرضها في الشارع “سترويت آرت” منذ سنوات.

كما شارك في عدة تظاهرات في “فن الشارع” قبل أن ينتقل إلى عرض أعماله في أروقة على غرار “كف نونو” و “الغواصة”.

ويتواصل عرض الموستاش إلى غاية 23 مارس بفضاء إيسباكو.