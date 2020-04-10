الموسم الأبيض.. الفاف تحسم الجدل !!

حسم صالح باي عبود المكلف بالإعلام في الإتحاد الجزائري لكرة القدم الجدل بخصوص استكمال الموسم الكروي من عدمه في الجزائر بعد تفشي فيروس كورونا.

صالح باي عبود قال في حديثه للإذاعة الجزائرية صبيحة اليوم الجمعة أن البطولة ستستأنف بعد نهاية الأزمة تماشيا مع قرارات الفيفا.

“الفيفا طالب جميع الاتحادات باستكمال الموسم، وهذا القرار ينطبق أيضًا على الجزائر”.

وأضاف:”الكاف ستحاول إيجاد طريقة لإقامة تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021، الأمر متعلق بمصداقية المنافسات، لا يمكن حرمان الأندية والمنتخبات من الجهد المبذول طوال الموسم”.