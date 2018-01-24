الموسم الأخير لـ “غولام” مع نابولي !

كشفت المصادر الصحفية الإيطالية، أنّ إدارة “مانشستر يونايتد” تجهّز عرضا بقيمة 50 مليون أورو للتعاقد مع اللاعب الجزائري فوزي غولام في أقرب وقت ممكن.

وحسب ما ذكرت ذات المصادر، فإنّ المدير الرياضي لنادي “نابولي” تواجد في البرتغال أمس لحسم صفقة “غريمالدو” ظهير “بنفيكا”.

فمن المحتمل أن تترسم الصفقة في الصيف القادم مقابل 25 مليون أورو لتعويض رحيل غولام المحتمل.

فقد اتفق “غريمالدو” على كافة بنود العقد مع “البارتينوبي”، في حين تبقى إدارة “بنفيكا” مصرّة على مبلغ 30 مليون أورو.

يذكر أنّ “خورخي مينديز”، وكيل أعمال الجزائري هو الذي عرضه على “مورينيو” الذي يعتبر وكيل أعماله أيضا.