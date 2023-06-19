الموسم الثاني من “Squid Game”.. نتفليكس تكشف عن طاقم الممثلين الجدد

كشف المسلسل الأكثر مشاهدة في تاريخ الدراما الكورية Squid Game. عن طاقمه الجديد والممثلين العائدين للموسم الثاني الذي ينتظره الكثيرون.

في “Squid Game“، يتنافس 456 متسابقًا يائسًا في لعبة بقاء متعددة الجولات غامضة وقاتلة. للفوز بـ 45.6 مليار وون وانتشال أنفسهم من البؤس.

وبدأت Netflix في تصوير العمل في نهاية هذا الأسبوع في مهرجان Tudum في البرازيل.

الناجون الوحيدون من الموسم الأول ، Lee Jung-jae و Lee Byung-Hun و Wi Ha-jun و Gong Yoo سيكونون هناك.

ومن بين الوافدين الجدد أربعة نجوم ذكور: إم سيوان ، عضو سابق في مجموعة البوب ​​الكورية ZE: A. والمعروف بأدواره في أفلام مثل “المحامي” و “إعلان الطوارئ” ؛ كانغ ها نيول. ظهر في “الدراما الكورية” مثل “Midnight Runners” و “When the Camellia Blooms”. بارك سونغ هون ، من مسلسل “The Glory” الكوري الآخر على Netflix ؛ و Yang Dong Geun ، في فيلم “K-Drama” الشهير لـ Disney + ، “Connect”.

في أعقاب الإعلان ، أعرب بعض المعجبين عن أسفهم العميق لغياب النساء – في الوقت الحالي – في هذا التمثيل. خاصة بعد انتشار شعبية العارضة التي تحولت إلى ممثلة HoYeon Jung خلال الموسم الأول.

ومن غير المتوقع أن يتم عرض الموسم الثاني من لعبة Squid حتى عام 2024. مثل الموسم الأول المشهور عالميًا ، سيتم كتابة الحلقات المستقبلية وإخراجها من قبل صانع المسلسل هوانغ دونغ هيوك. الذي فاز بجائزة إيمي عن عمله في المسلسل العام الماضي.

وظهرت لعبة Squid Game لأول مرة على Netflix في 17 سبتمبر 2021. وعلى الفور تقريبًا أصبحت ظاهرة عالمية. حيث حققت 1.65 مليار ساعة من المشاهدة في 28 يومًا ووصلت في النهاية إلى 111 مليون حساب على Netflix.