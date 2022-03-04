الموسم الدراسي المقبل.. العودة إلى “التمدرس العادي” .. وهكذا تم تعويض “السانكيام “

ألغت وزارة التربية الوطنية نظام التفويج الذي كان مقرر بسبب جائحة كورونا وقررت العودة إلى العمل بالنظام العادي. وذلك بدءً من الموسم الدراسي المقبل 2022-2023.

وحسب بيان الوزارة تم تحديد رزنامة الإمتحانات المدرسية الوطنية بعنوان 2022. أين تقرر إجراء إمتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام ” من 6 جوان إلى 8 جوان 2022. بينما إمتحان شهادة البكالوريا “الباك ” من الأحد 12 جوان إلى الخميس 16 جوان 2022.

في حين تم إلغاء امتحان شهادة التعليم الإبتدائي “السانكيام ” والانتقال إلى المتوسط بإحتساب المعدل السنوي للتقييم المستمر.

وأضاف البيان انه سيتم تعويض إمتحان” السانكيام” بداية من السنة الدراسية المقبلة 2023/2022 بإمتحان تقييم مكتسبات نهاية مرحلة التعليم الابتدائي.

وجاء هذا الإجراء بعد رفع التنظيم الاستثنائي للتمدرس ساري المفعول حاليا جراء جائحة كورونا، والعودة إلى التنظيم العادي للتمدرس.

قال وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، أنه تقرر رسميا إلغاء إمتحانات نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي “السانكيام“

وأشار الوزير خلال إشرافه على الندوة الوطنية لمديري التربية المخصصة لتقييم الدخول الاجتماعي 2021 2022، أنه سيتم رفع رهان تحسين نوعية التعليم وإدراج إصلاحات بيداغوجية عميقة لا سيما في الطور الابتدائي.

وأوضح وزير التربية، أن إلغاء إمتحان نهاية مرحلة التعليم الإبتدائي، جاء بعد دراسة معمقة ومستفيضة لجدول البيداغوجية والتعليمية والتنظيمية لذات الإمتحان.

وأوضح وزير التربية، أنه يتعين العمل على توفير الظروف الجيدة لضمان تمدرس ناجح. وهذا لن يتأتى إلا بمدرسة نوعية تضمن تكافؤ الفرص. حيث تم إستلام 473 مؤسسة جديدة، كما أن القطاع إستفاد من 31 ألف منصب مالي جديد. واستصدار رخصة لاستغلال القوائم الإحتياطية

وشدد وزير التربية على مدراء القطاع، بضرورة تحسين الخدمة العمومية والتكفل بانشغالات المواطنين. وتبسيط الإجراءات الادارية وعقد لقاءات مع مديري المؤسسات التربوية قصد تعبئة الجميع لحل المشاكل التي قد تعيق السير الحسن للعمليات.

كما دعا وزير التربية إلى وضع بروتوكولات عمل تتصدى للوضعيات الطارئة كالظروف المناخية والأمراض.

وزير التربية يدعو مدراء القطاع إلى الخروج للميدان والإطلاع على الأوضاع

وأكد المسؤول الأول عن القطاع، أنه لن يتم التسامح في حال تكرار نفس الأخطاء، خاصة وأن النتائج المتحصل عليها ليست في مستوى تطلعاتنا

من جهته ألّح بلعابد على مدراء القطاع بضرورة الخروج الى الميدان والاطلاع على حقيقة الأوضاوع إلى جانب العمل مع السلطات المحلية والسهر على الرهانات المتعلقة بالسنة الدراسية.

وبالرغم من الجهود المبذولة لمواجهة السياسة المعتمدة فهي ليس لها فائدة اذا لم يكن هنالك تنسيق على المستوى المحلي _ يضيف الوزير_

وأضاف بلعابد، أن صورة القطاع يرسمها الموظفون الذين يعملون بالقطاع وتعكس المؤسسة المدرسية. كما يجب ان لا تشوه هذه الصورة نتيجة بعض النقائص التي كان من الممكن تفاديها لو تم إعتماد تسيير جواري

وكشف في ذات السياق، أن السلطات العليا لم تدخر اي جهد لإنجاح للدخول المدرسي، من خلال تجنيد الطاقات لتوفير النجاح في النواحي التربوية والتنظيمية.

كما دعا وزير التربية المدراء إلى تقليص عدد التلاميذ في الفوج الواحد والقضاء التدريجي على نظام الدوامين بالتعليم الابتدائي. بالإضافة إلى القضاء على البناء الجاهز الذي يحتوي على الأميونت في كل الولايات لتحسين ظروف الدراسة.