الموسم السياحي.. أوامر رئاسية بضرورة التنسيق بين قطاعي الداخلية والسياحة

وجّه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، بضرورة التنسيق التام بين قطاعي السياحة والداخلية للتحضير الجيد للموسم السياحي.

ويأتي هذا خلال ترؤسه اجتماعا لمجلس الوزراء، اليوم الأحد.

وحسب بيان لرئاسة الجمهورية المتضمن نتائج الاجتماع، فقد شدد الرئيس بخصوص مشروع قانون حول الاستعمال والاستغلال السياحيين للشواطئ على أهمية الاضطلاع بكل المسؤوليات من جميع الفاعلين المعنيين مع تضافر الجهود لعلى رأسها السلطات المحلية.

في هذا السياق، وجّه رئيس الجمهورية بضرورة التنسيق التام بين قطاعي السياحة والداخلية للتحضير الجيد للموسم السياحي.