الموسيقار محمد سعداوي يشارك في المهرجان الدّولي للقانون بتركيا

سيشارك الموسيقار الجزائري وعازف القانون محمد سعداوي في الملتقى الثالث و المهرجان الدولي للقانون.

الذي سيقام بأنقرة في تركيا من 26 إلى 28 أكتوبر القادم، حسبما أعلن عنه المنظّمون.

و درس محمّد سعداوي الّذي يعدّ طبيب أطفال الموسيقى منذ نعومة أظافره على يدّ شخصيّات فنية معروفة.

على غرار سعيد بسطانجي (السولفاج و الغناء الأندلسي و العصري).

و مرسي صلاح الدين (السولفاج و البيانو و موشحات عربية، حسبما جاء في المدوّنة الإلكترونية الرسمية للفنان.

و بعد التحاقه بجمعيّة الموسيقى الأندلسية الفخارجية التقى محمد سعداوي بالموسيقار التركي حليل كرادمان الّذي علمه تقنيات القانون والموسيقى التركية.

كما درس لمدّة 12 سنة بمختلف جمعيات الموسيقى الأندلسية لمدينة مليانة (الزيرية و بلابل الأندلس و العناصر).

و في سنة 2010 قرر إنشاء فرقة “ابن سينا” التي أحيت حفلات بالجزائر و بالخارج وأصدرت عدة ألبومات.

و ينظّم المهرجان الدولي للقانون من طرف معهد الفنون التقليدية التركية و جمعية الموسيقى و الثقافة لأناتولي.

و تهدف التظاهرة إلى تشجيع البحث العلمي حول القانون و ترقية استعمالات جديدة لهذه الأداة الموسيقية المعروفة في الجزائر.

خاصّة في موسيقى الشّعبي و الأندلسي.