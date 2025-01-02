قناة النهار الموطار المخفي / ظاهرة سياقة الأطفال للسيارات بقلم قناة النهار نشر في 02 جانفي 2025 - 11:10 الموطار المخفي شارك غرِّد أرسل 27 0 الموطار المخفي / ظاهرة سياقة الأطفال للسيارات إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lkDBT اقرأ أيضا بعيدا عن حياة البذخ و التباهي..نجوم الخضر يتواجدون بأطهر بقاع الأرض قناة النهار 31 ديسمبر وزير التجارة يتوعد..صحة المستهلك خط أحمر قناة النهار 30 ديسمبر الرئيس تبون.. "الجزائر ما يفتارسوهاش بهاشتاغ.. راك غالط!!" قناة النهار 24 ديسمبر الكاتب العمومي .. مهنة تأبى الزوال رغم التطور التكنولوجي قناة النهار 20 ديسمبر النوي يواصل زيارته لميدان مطار الجزائر الدولي.."نفطر هنا ونتعشا هنا" قناة النهار 29 ديسمبر الرئيس تبون : لما نقول ديمقراطية.."إرادة الشعب لازم تتبلور في البلدية " قناة النهار 24 ديسمبر والي أم البواقي يقبّل رأس شيخ.."ماعندناش لي يبوسو اليدين" قناة النهار 18 ديسمبر النوي في الميدان.."زدم للمطار مع صباح ربي" قناة النهار 26 ديسمبر المدية : صناعة الأحذية..منتوج محلي ينافس المنتوج المستورد قناة النهار 21 ديسمبر عطاف: عام 2024 كان عنوانه تقوية انتشار الدبلوماسية الجزائرية وتعزيز مكانتها إقليميا ودوليا قناة النهار 30 ديسمبر