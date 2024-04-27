الموعد والمكان.. مهرجان أكل الشوارع لأول مرة بالجزائر

سيتم ولأول مرة في الجزائر، تنظيم مهرجان مأكولات الشوارع، والذي يعتبر من أكبر المهرجانات العالمية شهرة.

حيث يكون متنفسا لمختلف الطهاة الهواة والمحترفين من اجل ابراز قدراتهم ومؤهلاتهم في المجال، خاصة وان أكل الشوارع يأخذ حيزا واسعا في حياة الأشخاص.

ولأول مرة في الجزائر سيتم تنظيم هذا الحدث الضخم على مستوى الجزائر العاصمة من طرف المؤسسة الناشئة لافورمي لتنظيم التظاهرات الاقتصادية. بالتنسيق مع مؤسسة تسيير وادي الحراش وتهيئته “ايكولو”.

وسيكون منتزه واد الحراش،المحاذي لمنتزه صابلات مسرحا لهذا المهرجان، في الفترة الممتدة من الفاتح ماي الى غاية الرابع من نفس الشهر.

ويضرب المهرجان موعدا لكل المحترفين من الطهاة والهواة ومتذوقي وعاشقي أكلات الشارع.

برنامج ضخم في انتظار الزوار، من حفلات غنائية ومسابقات ومفاجآت بالجملة في أول تظاهرة دولية لأكل الشارع في الجزائر.

وسينتظر محترفون في طهي أكل الشوارع يمثلون مختلف الثقافات والطبوع وطنيا ودوليا، الزوار، ويعرضون عليهم مختلف المأكولات والتي تشمل ثقافات عديدة على غرار المأكولات الميكسيكية، الاسيوية، والعربية، وتخصصات متعددة على غرار الاسماك والمشاوي وغيرها من الأطعمة.

وسيتخلل فعاليات المهرجان حيز تحسيسي وتوعوي بارز يشمل مختلف المواضيع التي تتعلق بحماية البيئة والمستهلك. بمشاركة هيئات وجمعيات فاعلة. إلى جانب تخصيص فضاءات للإبداع لفائدة الأطفال.

وسيتيح مهرجان أكل الشوارع الأول من نوعه في الجزائر، للزوار، فرصة تذوق مختلف الأكلات السريعة أو ما تعرف بمأكولات الشوارع. كما ستكون فرصة للترويج وإبراز مهارات المتخصصين في المجال.