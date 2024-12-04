الموافقة على الفتح الجزئي لبنك التنمية المحلية في حدود 30 %

ترأس الوزير الاول نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، اجتماعا لمجلس مساهمات الدولة.

وحسب الإجتماع خصص لمواصلة الإجراءات القانونية لنقل ملكية الاملاك العقارية المصادرة. وذلك بموجب أحكام قضائية نهائية، في إطار قضايا مكافحة الفساد، بمقابل ذي قيمة، إلى الهيئات والمؤسسات العمومية.

وخلال الإجتماع أبدى مجلس مساهمات الدولة موافقته على الفتح الجزئي لرأس مال بنك التنمية المحلية في حدود 30% لطرحها في بورصة الجزائر للاكتتاب العام.

وأكد البيان أن هذا الإجراء يهدف هذا الإجراء إلى مواصلة عملية تحسين وترقية حوكمة البنوك العمومية فضلا عن تنشيط بورصة الجزائر وتفعيل دورها في تمويل الاستثمار، وفقا لتوجيهات رئيس الجمهورية.