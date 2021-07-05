الموقع الإلكتروني “النهار أونلاين” بتصميم جديد

أطلق مجمع النهار اليوم الاثنين، تصميما جديدا للموقع الإلكتروني “النهار أونلاين” الموقع الإخباري الأول في الجزائر.وحرصت إدارة مجمع النهار على إطلاق الحلة الجديدة لموقع “النهار أونلاين” يوم 5 جويلية، تزامنا مع الذكرى 58 لعيد الاستقلال.

وحرصت إدارة المجمع في تصميم الشكل للموقع الإلكتروني “النهار أونلاين”، على مواكبة العصرنة والتطور التكنولوجي الحاصل في عالم “الديجيتال” والبرمجة والإعلام الإلكتروني، عبر العالم.

وتميزت النسخة الجديدة للموقع الإلكتروني “النهار أون لاين” بعدة تغييرات، أهمها التركيز على إظهار الأقسام بشكل أفضل، إلى جانب إبراز النسخة المصورة لجريدة النهار الجديد التي تصدر يوميا، مع تغيير في الشكل العام لظهور للنسخة المصورة، وتغيير خط الكتابة ليكون أبسط وأسهل ويساعد القارئ والمتصفح عبر أي جهاز، لتوفير أريحية أكبر في قراءة المقالات والأخبار.