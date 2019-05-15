الموقع الرسمي لـ”مانشستر سيتي”: “أهداف محرز الحاسمة منحتنا اللقب” !

أشاد موقع “مانشستر سيتي” الرسمي بالنجم الجزائري “رياض محرز” وزملائه، وذلك في تقرير مطول حول أهم لحظات الفريق في هذا الموسم.

حيث أن أهداف محرز كان أحد مفاتيح تتويج “مانشستر سيتي” باللقب الثاني على التوالي.

فجاء في ذات التقرير عن أهم الأهداف واللحظات التي جعلت مانشستر سيتي بطلا للبريميرليغ هي أهداف “محرز” أمام “بورنموث” و”توتنهام” وخاصة هدفه العالمي أمام “برايتون” في آخر جولة.

حيث كان النجم الجزائري “حاسما” رغم قلة مشاركاته مع الفريق الانجليزي في أول موسم له.

كما تم تواجد كل من “أغويرو”،”سترلينغ”، “ساني” و”لابورت”، بالإضافة إلى “غوندوغان” و”بيرناردو سيلفا” والقائد “كومباني” كأبرز اللاعبين الذين سجلوا أهدافا حاسمة في الدوري الإنجليزي لصالح “مانشستر سيتي”.