الموقع الرسمي لـ “البوندسليغا” يشعل الصراع بين مازة وبن سبعيني

أشعل الموقع الرسمي للدوري الألماني “البوندسليغا” الصراع المشتعل بين نادي بوروسيا دورتموند الذي يضم في صفوفه الدولي الجزائري رامي بن سعيني، ونادي باير ليفركوزن بقيادة إبراهيم مازة.

وسيكون الصراع ناريًا بين بن سبعيني ومازة على منصب الوصافة، إذ يملك بوروسيا بوروسيا صاحب المرتبة الرابعة في رصيده 22 نقطة، فيما يحتل ليفركوزن المرتبة الثالثة بـ23 نقطة.

ويستقبل مازة مواطنه بن سبعيني يوم السبت بملعب “باي أرينا”، في لقاء ناري لا يقبل القسمة على اثنين.