الموقع الرسمي لـ”UEFA”  :”بن طالب السيد 100%”

تحصل الدولي الجزائري، نبيل بن طالب، على إشادة الموقع الرسمي للإتحاد الأوروبي لكرة القدم، بسبب نجاعته في تنفيذ ركلات الجزاء.

ووصف الحساب الرسمي لـ”UEFA” على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر”، متوسط ميدان “شالك” بـ”السيد 100%”، لعدم تضييعه أي ركلة هذا الموسم.

ويُعتبر صاحب القدم اليُسرى المُختص الأول في “ضربات الحظ” داخل صفوف “الأزرق الملكي”، وهذا منذ وصوله لألمانيا قادما من “توتنهام”.

ويُقدم “بن طالب” بداية موسم مُحترمة، إلا أن ذلك لم يشفع له لدى “جمال بلماضي”، الذي إستبعده عن صفوف “الخضر”.