المولد النبوي الشريف ..الدرك الوطني يُسطر مخططا أمنيًا وقائيًا

أعدّت قيادة الدرك الوطني مخططًا أمنيًا وقائيًا شاملًا يهدف إلى حماية المواطنين وممتلكاتهم وتأمين مختلف الفضاءات العمومية وشبكات الطرقات عبر إقليم الاختصاص. بمناسبة إحياء المولد النبوي الشريف لسنة 1447 هجرية الموافق لـ 2025 ميلادية. وضمانًا لاحتفالات تسودها أجواء السكينة والأمن.

و يرتكز هذا المخطط على مقاربة ميدانية تقوم على تعزيز التواجد الدائم للوحدات، تكثيف الدوريات، وتفعيل آليات التدخل السريع لضمان الاستجابة الفعّالة لأي طارئ. فضلًا عن تكثيف الجهود الرامية إلى مكافحة تداول المفرقعات والالعاب النارية. لما تشكّله من مخاطر على الصحة والسلامة العموميتين.

وفي هذا الإطار، كثّفت مصالح الدرك الوطني خلال الأسابيع الأخيرة نشاطها الميداني عبر مختلف ولايات الوطن، من خلال رفع درجة اليقظة وتفعيل نقاط المراقبة والتفتيش. إلى جانب تكثيف الدوريات الراجلة والمحمولة. بما يضمن تعزيز التغطية الأمنية، والحد من مختلف السلوكيات التي قد تمس بالأمن والسكينة العموميين.

وتضع قيادة الدرك الوطني تحت تصرف المواطنين، على مدار الساعة، الرقم الأخضر (10.55) المخصص لطلب النجدة أو الإبلاغ عن أي وضعية استثنائية.إضافة إلى موقع«TARIKI» ، ومن خلال صفحة الفايسبوك، للإستعلام عن حالة الطرقات. بالإضافة إلى الموقع الإلكتروني للشكاوى المسبقة والإستعلام عن بعد «www.ppgn.mdn.dz ».

وفي الختام ، تدعو قيادة الدرك الوطني الجميع إلى التحلي بروح المسؤولية، والالتزام بقواعد الوقاية. والسلامة حفاظا على أمنهم وصحتهم.