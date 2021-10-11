المولد النبوي الشريف.. وزارة الشؤون الدينية تكشف التاريخ

أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، اليوم الاثنين، عن تاريخ المولد النبوي الشريف. وأشارت الوزارة، أن الاحتفال بالمولد سيكون يوم 19 أكتوبر الجاري.

وجاء في بيان وزارة الشؤون الدينية ذكرى المولد النبوي الشريف سيوافق الثلاثـاء 19 أكتوبر”. تابعة “الموافق لـ 12 ربيع الأول لسنة 1443 هجري”.

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وبمناسبة ذكرى مولد محمد عليه الصلاة والسلام، حذرت مصالح الحماية المدنية، من الاستعمال المفرط لأخطر انواع المفرقعات. وتستقبل مصالح الاستعجالات الطبية على مستوى عدد من مستشفيات الوطن، في كل سنة عشرات الإصابات وسط المواطنين، خاصة منهم الأطفال.

وتشير الحاية في كل مرة، إلى أن المفرقعات تسببت في وقوع كوارث عشية الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، معظم ضحاياها هم الأطفال. حيث وجّهت نداء للأولياء، عن خطر شراء المفرقعات لأولادهم لكونها تسببت في عدة مخاطر كبتر الأصابع وفقد البصر وحروق. بالإضافة إلى احتراق العديد من المساكن.

المصالح الأمنية على قدم وساق

وتمكنت وحدات المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بولاية المدية، من حجز كمية من المفرقعات قدرت بـ5340 وحدة. على مستوى نقطة مراقبة بالسد الثابت ببلدية وأمري.

وحسب بيان لذات المصالح، فإن العملية جاءت حرصا لتفادي حوادث مأساوية تزامنا والمولد النبوي الشريف.

وفي سطيف، مكّن أفراد الفرق الجمركية التابعة لمفتشية أقسام الجمارك سطيف، من احباط 4 عمليات تهريب لبضاعة محضورة. وتمثلت في 65 الف و940 وحدة من المفرقعات لمختلف الانواع والاحجام.

وحسب رئيس مفتشية أقسام الجمارك سطيف “سلمان مواتس” فإن هذه العملية تزامنت وحلول مناسبة المولد النبوي الشريف. التي تزداد فيها ظاهرة تهريب مواد محضورة منها المفرقعات والألعاب النارية، التي تخالف النصوص القانونية والتنظيمية. سيما المرسوم الرئاسي 63 .291 المؤرخ في 02 اوت 1963 المتعلق في منع بيع وتصنيع المفرقعات. بالإضافة المادة 21 من القانون 79 -07 المتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم والمادة 10 من الأمر 06-05 المتعلق بمكافحة التهريب.

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