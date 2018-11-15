المولد النبوي عطلة مدفوعة الأجر

أعلنت المديرية العامة للوظيف العمومي، أنّ الثلاثاء الموافق لـ 20 نوفمبر المصادف ليوم المولد النبوي الشريف سيكون عطلة مدفوعة الأجر.

وأوضح بيان للمديرية، أن يوم الثلاثاء سيكون عطلة لكافة مستخدمي المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين العمومية والخاصة، وكذا مستخدمي المؤسسات العمومية في جميع القطاعات مهما كان قانونها الأساسي بما في ذلك المستخدمين باليوم والساعة.

وذلك طبقا لأحكام القانون المتضمن قائمة الأعياد القانونية والصادر في 26 جويلية 1963 .

وأضاف البيان، أنه يتعين على المؤسسات والإدارات العمومية والهيئات والدواوين والمؤسسات إتخاذ التدابير اللازمة لضمان إستمرارية الخدمة في المصالح التي تعمل بنظام التناوب.