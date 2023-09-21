المولد النبوي.. وزارة الصحة تحذر من مخاطر استعمال المفرقعات والألعاب النارية

حذرت وزارة الصحة، اليوم الخميس، من مخاطر استعمال المفرقعات والألعاب النارية بمناسبة إحياء ذكرى المولد النبوي الشريف وما قد ينجر عنها من حوادث تهدد سلامة المواطنين، حسب بيان للوزارة.

وأوضح نفس المصدر أن المواد النارية كالمفرقعات والألعاب النارية قد تتسبب في حوادث خطيرة تهدد سلامة المواطنين من بينها “الحرائق. الصخب الناجم عن انفجار المفرقعات والقذائف وآثاره السلبية على راحة الأفراد، خاصة المسنين. المرضى والنساء الحوامل والأطفال”، كما قد يؤدي صوت الانفجارات إلى “إتلاف السمع، ويتسبب في الإزعاج والقلق”.

كما أشارت الوزارة إلى الأخطار الأخرى للألعاب النارية، والمتمثلة في إصابة الأشخاص. الذين يتعاملون مباشرة مع هذه المواد (إصابات ذاتية)، أضرار قد تلحق بالآخرين. كما أن انفجار المفرقعات في اليد قد يؤدي إلى “فقدان الأصابع وفي حالة إصابة العين، قد يؤدي إلى العمى”.

الألعاب النارية –يضيف البيان- قد تتسبب أيضا في حروق شديدة الخطورة غالبا ما تصيب الأصابع والذراعين والأعين والوجه، قد تجعل العودة إلى الحياة الطبيعية أمرا مستحيلا.

وبالنسبة لإصابات العين بسبب المفرقعات، فقد حذرت الوزارة بأنها تؤدي إلى رضوض بصرية مع إصابات خطيرة، مما يؤدي إلى تعقيدات وعواقب وخيمة، لافتة إلى أن الأطفال والمراهقين “هم الأكثر عرضة لهذه الحوادث.