المولودية أقوى دفاع في دوري أبطال إفريقيا

تصدر الخط الخلفي لمولودية الجزائر، المنتشية بتأهل رائع إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، لنسخة 2024-2025، قائمة أفضل دفاع في دور مجموعات ذات المنافسة.

وخلال 6 جولات، لم تتلق شباك العميد. سوى هدفين فقط، كأقوى خط دفاع في مجموعات “الشامبينز ليغ” متبوعة بالترجي التونسي. الذي تلقت شباكه 3 أهداف.

بينما حلّ دفاع ممثل الجزائر الثاني في أغلى المنافسات القارية، شباب بلوزداد، الذي فشل في بلوغ ربع النهائي، في المركز الثالث لأسوأ خط دفاع.

وتلقى النادي البلوزدادي، 10 أهداف في المجموعات مناصفة مع ساغرادا اسبيرانس الأونغولي. وخلف كل من ملعب أبيدجان الايفواري بـ 18 هدفا وجوليبا المالي بـ 12 هدفا.

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