المولودية أمام فرصتها الأخيرة لإنقاذ الموسم !

تطمح مولودية الجزائر التي تعثرت بميدانها خلال لقاء الذهاب (0-0), إلى قلب الموازين أمسية اليوم بأم درمان بداية من الساعة السادسة أمام المريخ السوداني في إياب الدور ربع النهائي للكأس العربية للأندية البطلة في كرة القدم.

وسيكون “العميد” مطالبا بالظهور بوجهه الحقيقي أمام تشكيلة سودانية صعبة التعامل معها في عرين أم درمان, ولو أنها تبقى على وقع نتيجة مخيبة يوم 6 فيفري بتعادلها أمام جمهورها في البطولة المحلية ضد أهلي الخرطوم (2-2), علما بأن المريخ يحتل صدارة ترتيب المجموعة الأولى للبطولة برصيد 24 نقطة و بفارق 7 نقاط كاملة عن الملاحق المباشر الموردة (17 نقطة).

و سيكون المدرب عادل عمروش محروما من خدمات لاعب الوسط الملغاشي إبراهيم آمادا الذي يعاني من إصابة. في المقابل, سيستعيد المريخ مهاجمه الأساسي بكري المدينة الذي تعافى من إصابته. و لتحضير لقاء المولودية, أجرى الفريق السوداني مباراة ودية ضد رديف النادي انتهي بفوز عريض (7-1).

و كان المريخ السوداني قد تأهل للدور ربع النهائي على حساب ممثل الجزائر الآخر في هذه المنافسة العربية, اتحاد الجزائر (ذهاب: 4-1, إياب: 0-2), في الوقت الذي اجتازت فيه المولودية عقبة النصر السعودي بفوزها في اللقاءين (1-0 و 2-1).

وفي حال تأهلها, ستلعب المولودية مباراة نصف النهائي أمام النجم الساحلي التونسي المتأهل على حساب الرجاء البيضاوي المغربي (فوز 2-0 ذهابا وهزيمة 0-1 إيابا).

أما المباراتان الأخريان للدور ربع النهائي, فستجمعان الوصل الإماراتي بالأهلي السعودي من جهة, و الهلال السعودي باتحاد الإسكندرية المصري من جهة أخرى.