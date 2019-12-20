المولودية بارادو والنصرية مهددون بالسقوط إلى قسم الهواة !

أدخلت الإتحادية الجزائرية لكرة القدم بعض الإصلاحات على الإحتراف الرياضي على مستوى الرابطة الجزائرية لكرة القدم بداية من الموسم المقبل.

وستكون الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم بداية من الموسم المقبل بـ 18 فريقا لأول مرة، فيما سيتحول القسم الثاني إلى قسم الهواة.

ويشترط على الأندية الناشطة في القسم المحترف بداية من الموسم الأول، تسديد كل الديون العالقة، بالإضافة إلى توفير كل شروط الإحتراف والتي تعتمد بالدرجة الأولى على ملعب خاص بالنادي.

وهو الشروط التي أكدها رئيس الرابطة المحترفة صبيحة اليوم الجمعة، عبد الكريم مدوار، عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى.

مؤكدا أن بعض الأندية العاصمية ستكون محرومة من اللعب في القسم الأول الموسم المقبل في حال تطبيق هذه الشروط بسبب عدم إمتلاكها ملعب خاص بها.

وتعاني أندية بارادو، نصر حسين داي ومولودية الجزائر من غياب ملعب خاص بها، وهو ما يجعلها في خطر اللعب في القسم الوطني الثاني الموسم المقبل في حال تطبيق هذه الشروط.