المولودية تؤجل الندوة الصحفية لأسباب طارئة

الرياضة
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المولودية تؤجل الندوة الصحفية لأسباب طارئة
بقلم يونس رزيق

أعلنت إدارة المولودية عن تأجيل الندوة الصحفية التي كانت من المفترض أن تنعقد يوم غد إلى تاريخ لاحق.

وأكدت إدارة المولودية في بيان لها على صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك، أن التأجيل جاء لأسباب جد طارئة.

وأنه سيتم نشر  التاريخ الجديد لاحقا في حساباتها على موقع التواصل الاجتماعي وتطبيقها الرسمي.


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