المولودية تبحث عن إنقاذ الموسم من بوابة البطولة العربية

يسعى فريق مولودية الجزائر إلى تحقيق نتيجة مريحة خلال مباراته أمام المريخ السوداني, أمسية اليوم بملعب 5 جويلية بالعاصمة على الساعة الـ19:00 لحساب ذهاب ربع نهائي كأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم.

فبعد اقصاء مر من منافسة كأس الجزائر على يد نصر حسين داي, تصبو المولودية الى استعادة الثقة مجددا والتشبث بالهدف الوحيد الذي يبقى بين يديها هذا الموسم.

وتحسبا لهذه المواجهة, يقول المستقدم الجديد للنادي العاصمي, نبيل لعمارة: “بعد الاقصاء الاخير من كأس الجزائر, لم يتبق أمامنا سوى هذه المنافسة لإنقاذ الموسم والتصالح مع الأنصار. اللقاء سيكون صعبا امام فريق قوي ويتوجب علينا تسجيل نتيجة جيدة قبل مواجهة الاياب”.

وفيما يخص التشكيلة, فإن مشاركة المهاجم سويبع غير مؤكدة بسبب إصابته في الكتف, وهو الامر نفسه بالنسبة لسفيان بن دبكة. أما وليد درارجة وهشام نقاش, فسيغيبان رسميا بسبب الاصابة. في المقابل, يسجل الملغاشي إبراهيم أمادا عودته في هذه المقابلة.

من جهته, يتصدر المريخ, الذي أقصى اتحاد الجزائر في الدور ثمن النهائي من هذه المنافسة, ترتيب البطولة السودانية بفارق 6 نقاط عن ملاحقه الشرطة, بعد سبع جولات.

وأوضح مهاجم المريخ أحمد حامد قائلا: “لدينا معلومات حول الفريق المنافس ونمتلك الخبرة مع الأندية الجزائرية كوننا واجهنا اتحاد الجزائر. ندرك جيدا ما ينتظرنا. كقد جئنا الى الجزائر من أجك تحقيق نتيجة إيجابية و وضع قدم في نصف النهائي”.

وتجرى مباراة اياب بتاريخ 16 فيفري المقبك بمدينة أم درمان اضافة الى اتحاد الجزائر, فإن الكرة الجزائرية كانت ممثلة بناد ثالث في المنافسة العربية ويتعلق الامر بوفاق سطيف الذي غادر الدورة على يد الاهلي السعودي.