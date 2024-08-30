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الرياضة

المولودية تبرمج مواجهة ودية أمام شبيبة الساورة غدا السبت

بقلم فيصل زيان بوزيان
المولودية تبرمج مواجهة ودية أمام شبيبة الساورة غدا السبت
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اتفقت إدارة نادي مولودية الجزائر مع نظيرتها في  شبيبة الساورة، على برمجة مواجهة ودية بين الفريقين، يوم غد السبت.

وحسب ما علمته “النهار أونلاين”، من مصادر موثوقة، تمت برمجة هذه المواجهة، بملحق ملعب “نيلسون مانديلا”، بداية من الساعة 19:00 سا.

ويريد المسؤول الأول عن العارضة الفنية للمولودية، المدرب باتريس بوميل، الوقوف على إمكانات لاعبيه.

وذلك تحسباً لمواجهة الدور التصفوي الثاني المؤهل لدور مجموعات رابطة أبطال إفريقيا، أمام الاتحاد المنستيري التونسي.

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رابط دائم : https://nhar.tv/vdPSV
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