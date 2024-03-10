المولودية تبرم أول صفقة في إطار “المشروع الاقتصادي – الرياضي”

نجحت إدارة مولودية الجزائر، في إبرام أول صفقة في إطار المشروع الإقتصادي الرياضي، التي أطلقته مؤخرا والذي يعتبر الأول من نوعه في الجزائر.

ويرتقب أن تعلن اليوم الأحد، إدارة المولودية عن أولى صفقاتها في هذا المشروع. وذلك في ندوة صحفية.

وحددت إدارة العميد، موعد الندوة الصحفية بداية من الساعة 13:30 بقاعة المحاضرات التابعة لملعب 5 جويلية بالمركب الأولمبي محمد بوضياف. من أجل الإعلاق عن أول العقود مع الشركات المتوسطة، الناشئة والصغيرة.