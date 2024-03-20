المولودية تتجاوز نجم بن عكنون وتواصل الإنفراد بالصدارة

حقق نادي مولودية الجزائر، اليوم الأربعاء، فوزا جديدا في الرابطة المحترفة الأولى، أمام مستضيفه نجم بن عكنون، بنتيجة ثلاث أهداف مقابل هدفين.

في المواجهة التي جرت بملعب الدار البيضاء، في إطار تسوية رزنامة الجولة السادسة عشر من الرابطة المحترفة الأولى.

ورفع نادي المولودية رصيده للنقطة 46 في صدارة ترتيب البطولة بعد مرور 20 جولة، وبفارق 12 نقطة عن صاحب المركز الثاني شباب قسنطينة، وفي انتظار تسوية المباريات المؤجلة لشباب بلوزداد واتحاد العاصمة.

وبعد هذه الخسارة لنجم بن عكنون، فقد تجمد رصيد الفريق في النقطة 19 من أصل 20 جولة، وبفارق نقطة واحدة عن أول المهددين بالسقوط مولودية وهران صاحب 18 نقطة.