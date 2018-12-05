المولودية تتجه إلى تلمسان بـ25 لاعبا لإجراء تربصها التحضيري

تنقلت تشكيلة مولودية الجزائر، صبيحة اليوم الأربعاء، نحوى مدينة تلمسان، لمباشرة تربصها التحضيري، استعدادا لمرحلة العودة من المحترف الأول.

وكشف التطبيق الرسمي للعميد، أن التشكيلة غادرة من مركز عين البنيان، نحوى تلمسلن، بتشكيلة تضم 25 لاعبا، إضافة للطاقم الفني والإداري للفريق.

وغاب عن وفد العميد، المتجه إلى تلمسان، كل من نقاش، وأمادا، اللذين بقيا في العاصمة لمتابعة العلاج، في حين تنقل أربعة لاعبين من الرديف، رفقة الفريق الأول.

ومن المرتقب أن يصل الفريق إلىأعالي “لالا ستي” بتلمسان، أمسية اليوم، قبل الشروع في مرحلة الجد، وانطلاق التحضيرات لمرحلة العودة.