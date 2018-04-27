“المولودية” تتجه نحو موسم فاشل.. والوعود في خبر كان

تتجه مولودية الجزائر بخطى ثابتة نحو موسم أسوء من الموسم الماضي بعد الهزيمة أمسية اليوم ضد إتحاد بلعباس بهدفين لهدف.

فبعد أن حقق العميد الموسم الماضي المركز الثاني المؤهل للشامبيانزليغ هاهو يبتعد هذا الموسم عن تحقيق ذات الهدف.

خاصة في ظل بقائه ب44 نقطة وبفارق 4 نقاط كاملة عن صاحب الوصافة نصر حسين داي قبل جولتين من النهاية.

وكان زملاء حشود قد ضيعوا أيضا البطولة في الجولة الماضية بالخسارة ضد النصرية وأقصيوا من نصف نهائي الكأس ضد الكناري.

ليبقى التأهل لدوري مجموعات دوري أبطال إفريقيا الشجرة التي غطت غابة الوعود التي قطعها قاسي السعيد وكازوني بإهداء الشناوة لقب.