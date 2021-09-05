المولودية تتعاقد مع لاعب الحمراوة كمال حميدي

أعلنت إدار ة فريق مولودية الجزائر عن تعاقدها مع الظهير الأيمن لفريق مولودية وهران ‘كمال حميدي’ (24 سنة) عقب تألقه مع فريق الحمراوة الموسم الماضي وتسجيله 4 أهداف كاملة بالرغم من منصبه الدفاعي.

وكان اللاعب حميدي محل إهتمام نادي إتحاد طنجة المغربي بتزكية من مدربه الفرنسي بيرنارد كازوني الذي سبق له وأن دربه في فريقه السابق مولودية وهران، ووقف على إمكاناته ومهاراته العالية.

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