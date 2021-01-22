المولودية تتعثر أمام عين مليلة والإتحاد يواصل الإستفاقة

شهدت مباريات الجولة التاسعة من البطولة نتائج مثيرة في مختلف الملاعب، بعدما تمكنت العديد من الأندية العودة بالنقاط الثلاث من خارج الديار.

وحقق فريق أمل عين مليلة المفاجئة بفرضه التعادل أمام مولودية الجزائر بنتيجة 3-3، بعدما كان متقدما في النتيجة بنتيجة 3-1 في الدقائق الأولى من الشوط الأول.

فيما تمكن فريق إتحاد العاصمة من العودة بكامل الزاد من ملعب 20 أوت ببرج بوعريريج أمام الأهلي المحلي بفضل هدف اللاعب حمزة كودري.

كما حافظ فريق وفاق سطيف على صدارته بعد عودته بالنقاط الثلاثة من قسنطينة أمام الشباب المحلي، ينفرد بصدارة الترتيب بفارق 4 نقاط عن الملاحق مولودية الجزائر.

وفي مباراة أخرى حقق فريق شباب بلوزداد الفوز أمام فريق سريع غليزان بنتيجة 1-0 بملعب زوغاري طاهر عن طريق اللاعب دراوي في الدقيقة الـ24.