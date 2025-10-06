المولودية تتعرف على تاريخ مواجهتها القارية

تعرف فريق مولودية الجزائر، الممثل الأول للكرة الجزائرية في منافسة دوري أبطال إفريقيا، عن موعد مواجهته للمٌضيف كولومب سبورتيف الكاميروني.

وكشف الفريق الكاميروني، اليوم الاثنين، عبر حسابه على “فيسبوك” أن مواجهة المولودية. ضمن ذهاب الدور التمهيدي الأول لمسابقة دوري أبطال إفريقيا، ستقام يوم الأحد الـ 19 أكتوبر الجاري.

كما أبرز المصدر ذاته، أن اللقاء سيجري بملعب “أحمادو أهيجو” بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، بداية من الساعة 14:00 بالتوقيت المحلي.

يُشار إلى أن مواجهة الإياب بين المولودية وكولومب الكاميروني. ستقام بعد موقعة الذهاب، بملعب “علي عمار” بالدويرة. في غياب الأنصار بسبب العقوبة المسلطة على بطل الجزائر، قاريا منذ الموسم الماضي.