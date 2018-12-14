المولودية تتعرف على منافسها في البطولة العربية يوم الإثنين

ستُجرى يوم الإثنين ال17 ديسمبر الحالي قرعة الدور الربع النهائي لمنافسة كأس زايد للأندية الأبطال بالعاصمة السعودية الرياض.
وبذلك سيتعرف الممثل الوحيد المتبقي للجزائر في المنافسة فريق “مولودية الجزائر” على منافسه في هذا الدور.
ويشهد هذا الدور مشاركة العديد من الأندية الكبيرة أبرزها النجم الساحلي التونسي ، الهلال وأهلي جدة السعوديين وكذا الرجاء البيضاوي المغربي.
اكتمال عقد الأندية المتأهلة إلى دور ربع النهائي لبطولة #كاس_زايد_للاندية_الابطال ..
انتظروا القرعة قريباً. pic.twitter.com/98OHaGBMk5
— الاتحاد العربي لكرة القدم (@UAFAAC) December 11, 2018
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