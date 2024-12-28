المولودية تجدد عقدها مع “هايسنس” الصينية

أعلنت إدارة مولودية الجزائر، اليوم السبت، رسميا عن تجديد عقد شراكتها، مع الشركة الصينية للأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية “هايسنس”.

ونشرت إدارة العميد، عبر حسابها الرسمي على فيسبوك. بيانا مقتضبا بخصوص تجديد عقدها مع الشركة العملاقة، بعنوان: ” مسيرة المولودية وهايسنس متواصلة”.

من جهتها، أعلنت شركة “هايسنس” عن تجديد عقد رعايتها للمولودية، بكل فخر، مشيرة إلى أن الشراكة مستمرة، وتعكس التزامها بدعم الرياضة والتميز داخل وخارج الملعب.

وتعد هذه المرة الثانية التي يجدد فيها عميد الأندية الجزائرية عقد شراكته مع “هايسنس”. بعد الأولى التي كانت شهر ديسمبر من سنة 2023، بينما تم إبرام أول عقد بين الطرفين شهر نوفمبر من سنة 2022.