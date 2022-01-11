المولودية تحسم الداربي العاصمي والكناري تتعثر أمام بسكرة

حسم فريق مولودية الجزائر أمسية اليوم الثلاثاء الداربي العاصمي أمام أتلتيك بارادو بهدف يتيم دون رد.

المواجهة التي جرت بملعب 05 جويلية 1962 الأولمبي والمتأخرة من الجولة ال6 للرابطة المُحترفة سجل هدفها الوحيد سامي فريوي في الدقيقة ال85.

وبملعب 01 نوفمبر 1954 بتيزي وزو تعادلت شبيبة القبائل أمام الضيف اتحاد بسكرة بهدف في كل شبكة في لقاء متأخر من الجولة ال6.

وسجل ماسينيسا نزلة الهدف الأول للكناري في الدقيقة ال35 قبل أن يُعدل هشام مختار النتيجة في الدقيقة ال60.

وفي مواجهة متأخرة من ذات الجولة جرت بملعب الشهيد محمد بومزراق بالشلف تعادل جمعية الشلف بهدفين لهدفين أمام الضيف شبيبة الساورة.

سجل ثنائية المحليين أيوب كرساني وسنوسي فرلول من ضربة جزاء في الدقيقتين ال32 وال90+2 في حين وقع بلعيد حميدي من ركلة جزاء وأسامة بلطرش هدفي الساورة في الدقيقتين ال41 وال64.