المولودية تحسم القمة وتُلحق بوفاق سطيف الهزيمة الأولى هذا الموسم

انتهت أمسية اليوم الجمعة قمة وفاق سطيف أمام المُضيف مولودية الجزائر بفوز العميد بهدفين دون رد.

المواجهة التي جرت بملعب 05 جويلية الأولمبي تدخل لحساب الجولة ال8 من الرابطة المُحترفة.

وسجل الهدف الأول للمولودية في مواجهة اليوم اللاعب ميلود ربيعي في الدقيقة ال54 برأسية مُحكمة قبل أن يُضيف سامي فريوي الثاني في الدقيقة ال87.

وتُعتبر هاته الهزيمة الأولى للوفاق في الرابطة المُحترفة هذا الموسم بعد 3 انتصارات و4 تعادلات.

نتائج مباريات الجمعة:

جمعية أولمبي الشلف 2-1 اتحاد العاصمة.

نجم مقرة 1-2 أمل الأربعاء.

مولودية وهران 2-2 إتحاد بسكرة.

شبيبة القبائل 1-0 هلال شلغوم العيد.